Владимир Зеленский: Благодарю Азербайджан за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в социальных сетях публикацией по итогам визита в Азербайджан.

"Первый визит в Азербайджан и наша седьмая встреча за более чем четыре года. Наши отношения находятся на очень высоком уровне, и главное, что они построены на уважении. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за этот визит, за наш разговор, а главное за наши договоренности. Сегодня Украина и Азербайджан подписали 6 документов по разным областям", - написал украинский лидер.

Среди главных итогов визита он отметил намерение сторон развивать и укреплять сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. "Также обсудили продолжение энергетических инициатив и запуск новых. Благодарен Азербайджану за 11 пакетов энергетической помощи, в том числе за прошедшую непростую зиму. Особое внимание было уделено гуманитарной поддержке Украины и нашим усилиям по восстановлению мира.

Благодарю Азербайджан за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ценю готовность к глубокому сотрудничеству, в том числе в оборонной сфере. Мы сделали очень серьезный шаг вперед, скоро будут подписаны новые документы", - заключил В.Зеленский.