Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

25 апреля в Габале президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Володимир Зеленский выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, уважаемые гости.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан.

Наши с Вами встречи носят регулярный характер. Это наша седьмая встреча за последние четыре года. Последние встречи состоялись в рамках заседаний международных организаций. Однако я помню, что впервые Вы посетили Азербайджан в качестве Президента в 2019 году. Наши личные отношения начались именно тогда, и сегодня они успешно продолжаются. Помню свой визит в Киев в январе 2022 года. Обмен мнениями с Вами и последующие контакты постоянно выводили украинско-азербайджанские отношения на еще более высокий уровень.

Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу. В 2008 году в Киеве, а в 2011 году в Баку были подписаны два документа о стратегическом партнерстве, и это очень сильные политические документы. В них отражены вопросы взаимной поддержки территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ наших стран. Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.

В прошлом году произошли два важных события. В Баку состоялись консультации министерств иностранных дел и заседание Межправительственной комиссии. В ходе сегодняшней беседы также состоялся обмен мнениями о проведении на очередном этапе этих мероприятий в Украине. Словом, сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено.

Среди обсужденных вопросов, кроме политического диалога, хотел бы особо отметить сотрудничество в энергетической сфере. Здесь есть как уже достигнутые успехи – SOCAR много лет успешно работает в Украине, – так и прекрасные перспективы, совместные проекты. Сегодня были обстоятельно обсуждены совместные инициативы, в том числе вопросы, связанные с инвестированием. Разумеется, в центре повестки находятся и вопросы дальнейшего увеличения торгового оборота. Наш торговый оборот превысил полмиллиарда долларов. Но я надеюсь, что в предстоящие годы эта цифра продолжит расти. Потому что для этого есть большие возможности.

Состоялся обмен мнениями о военно-техническом сотрудничестве, и здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере. Об этом сегодня здесь подробно говорилось, и мы хотим углублять сотрудничество во всех других сферах.

Как я отметил, проведение за последние четыре года семи встреч на уровне президентов – последняя состоялась два месяца назад в Мюнхене – это прекрасный показатель, свидетельствующий о том, насколько динамичны наши связи. Мы сегодня говорим о взаимном уважении, обеспечении взаимных интересов. Уверен, что сегодняшний визит станет очередным весомым вкладом в развитие азербайджано-украинских дружественных отношений.

Еще раз искренне приветствую Вас и всех украинских гостей.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил Президент Украины Володимир Зеленский.

ЗаявлениеПрезидента Володимира Зеленского

- Уважаемый господин Президент, большое спасибо.

Хочу выразить Вам свою благодарность. Также признателен за внимание к нашей делегации.

У нас были встречи на различных международных платформах. В прошлом году в ходе наших встреч мы отметили, что всегда поддерживали друг друга. Я сказал, что мы всегда поддерживали территориальную целостность и независимость Азербайджана, и такое же отношение мы видели к Украине.

Это мой первый визит в Азербайджан после начала войны, и я приехал сюда со своей делегацией. Благодарю Вас.

Сегодня мы подписали 6 документов. Наши делегации обязательно проведут обмен мнениями, связанными с их деталями. Среди сегодняшних направлений первостепенное значение имеет безопасность. Что касается роста в оборонной промышленности, то Украина, исходя из условий войны, продемонстрировала силу сопротивления, и мы хотели бы поделиться своими экспертными знаниями. Сегодня наши специалисты находятся в Азербайджане, оказывают поддержку азербайджанским коллегам. Мы намерены и дальше продолжать это партнерство и приступить к совместному производству.

Есть и другие важные сферы. Конечно, они служат безопасности наших народов, наших стран, и мы действительно хотели бы, чтобы отношения между нашими странами еще больше развивались. Кроме того, я хотел бы выразить благодарность господину Президенту за то, что наше партнерство продолжалось даже в этих очень суровых зимних условиях. В то же время мы, конечно же, приняли меры противовоздушной обороны. Однако, несмотря на это, что касается энергоснабжения, то в такой очень сложный период мы получили от Азербайджана 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность за эту помощь. Мы много говорили об этом.

Мы также выражаем Вам, господин Президент, особую благодарность за то, что Вы помогаете нашим детям. Эти дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту гуманитарную поддержку.

Прежде всего, мы обсудили энергетическую сферу, рассмотрели наше сотрудничество. Сегодня это на самом деле большой вызов не только для Украины, но и для всего мира, для Европы. Идет война с Ираном. В этом случае нам нужны надежные партнеры. Мы благодарим вас за это. Мы очень рады, что азербайджанские студенты в большинстве случаев выбирают для обучения именно Украину. Мы благодарим и за это тоже.

В то же время мы обсудили усилия, направленные на обеспечение мира. Для Украины чрезвычайно важно, чтобы в конечном итоге войне был положен конец. Безусловно, мы признательны партнерам, которые выступают в качестве посредников в этом процессе. Мы признательны Президенту Азербайджана. У нас были переговоры в трехстороннем и в другом форматах. Некоторые из них состоялись в Турции, а затем мы встретились с нашими американскими партнерами в Женеве. Мы также хотели бы провести наши переговоры в Азербайджане. В случае если эту дипломатию изберет и российская сторона.

Господин Президент, что касается оборонной сферы, то считаю, что безопасность – это та область, где мы можем наладить очень глубокое сотрудничество, и мы должны много работать, чтобы достичь этой цели.

Что касается производства оружия, то это может принести нашим народам стабильность. У наших стран достаточно возможностей, чтобы выдержать все вызовы, с которыми они сталкиваются. Если взять теоретически любую страну, то она, столкнувшись с агрессией, должна суметь защитить себя, ведя военные действия. Мы желаем Азербайджану успехов на пути, ведущем к стабильности и миру. Того же мы желаем и себе.

Сегодня мы живем в сложнейших, тяжелейших условиях войны. Скажу Вам откровенно, господин Президент, я видел один отчет. Россия вновь нанесла авиаудары по различным местам. Разрушения налицо. Они атакуют железные дороги, энергетические инфраструктуры, гражданские объекты. К сожалению, сегодня уже погибло несколько человек, есть пострадавшие.

Господин Президент, благодарю Вас за то, что Вы выразили соболезнования. Выражаю Вам огромную благодарность за организацию этого визита.

Х Х Х

Затем состоялась короткая беседа президентов Азербайджана и Украины.

14:00

