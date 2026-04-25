Российский сенатор оценил возможность переговоров с Украиной в Азербайджане

Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане.

Вероятность этого допустил первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «Подъем».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик предложил Азербайджан.

Комментируя эту идею, Джабаров назвал Азербайджан «нормальным местом», подчеркнув, что у Москвы и Баку сейчас хорошие отношения. «Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать Азербайджан спокойно», — считает сенатор.

