Российские БПЛА нарушили границу Румынии, Бухарест отреагировал на это

Радары обнаружили беспилотники в воздушном пространстве Румынии в ночь на 25 апреля, с 86-й авиабазы в Фетешти вылетели два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, сообщает пресс-служба румынского Минобороны.

«Самолет Eurofighter Typhoon установил радиолокационный контакт с целью, расположенной в 1,5 км от Рени, над территорией Украины. Пилотам было разрешено атаковать беспилотники», — говорится в сообщении.

Обломки российского беспилотника повредили электрический столб и хозяйственную постройку на территории дома в румынском городе Галац.

В связи с инцидентом посол России в Бухаресте был вызван в МИД Румынии.

Как заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, беспилотник предположительно использовался в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины, а его падение на румынской территории представляет собой серьезное нарушение национального суверенитета.

«Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии новым безответственным действием, которое может поставить под угрозу безопасность населения. Это безответственный и провокационный акт, нарушающий основные принципы международного права», - заявила Цою.

На инцидент отреагировал и премьер-министр Румынии Илие Болоян, назвав его серьезным нарушением международного права.

«Повторное нарушение Россией воздушного пространства Румынии - это безответственный акт и серьезное нарушение международного права. Я безоговорочно осуждаю это и твердо требую, чтобы Россия немедленно прекратила подобные действия», - написал Болоян в своем посте в Facebook.

Глава правительства заявил, что сразу после инцидента он провел обсуждение со всеми ответственными лицами для принятия необходимых мер. По его словам, приоритетом властей остается безопасность граждан, и параллельно были предприняты дипломатические шаги, включая информирование партнеров и союзников.

Болоян подчеркнул, что подобные инциденты являются прямым следствием войны, развязанной Россией против Украины, и создают риски для безопасности Румынии и государств, расположенных на восточном фланге НАТО.

Одновременно с этим премьер-министр заявил, что правительство будет решительно действовать в целях укрепления национальной безопасности, в том числе посредством использования программы SAFE для снижения рисков и повышения обороноспособности.

Источник: Cotidianul