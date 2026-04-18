Azərbaycanca
Политика

В Иране заявили о гибели почти 3,5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля

First News Media23:40 - 18 / 04 / 2026
Сейед Ахмад Мосави, возглавляющий иранский Фонд по делам погибших, сообщил о 3468 жертвах с начала масштабного военного конфликта, вызванного ударами вооруженных сил США и Израиля.

По данным ведомства, с момента начала активных боевых действий 28 февраля 2026 года подтверждена гибель 3468 человек.

В ходе атак в Тегеране и других регионах страны погибли представители высшего руководства, включая верховного лидера Ирана и начальника Генерального штаба вооруженных сил.

Ранее Организация судебной медицины Ирана предоставляла данные об идентификации 3375 погибших, зафиксированных в период с конца февраля по начало апреля. Согласно отчетам, среди жертв числятся как иранские военнослужащие и мирные жители, так и граждане иностранных государств. Основной объем потерь пришелся на удары по командным пунктам в столице и стратегическим промышленным объектам.

Источник: ТАСС

Поделиться:
427

Актуально

Политика

Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели

В мире

Личность киевского стрелка установлена: им оказался военный пенсионер - ...

В мире

КСИР с сегодняшнего вечера закрывает Ормузский пролив

Политика

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между ...

Политика

Русская община Азербайджана переизбрала Михаила Забелина председателем - ФОТО

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Хикмет Гаджиев: Возможно подключение Армении к масштабным проектам в качестве транзитной страны

Баку и Ереван активизируют парламентские контакты - ОБНОВЛЕНО

В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета AZAL

Последние новости

В рамках инициативы «Путь в Мекку» упрощены процедуры поездки в хадж

Сегодня, 00:00

Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели

18 / 04 / 2026, 23:48

18 / 04 / 2026, 23:40

Галибаф: Попытки США разминировать акваторию Ирана - нарушение перемирия

18 / 04 / 2026, 23:31

«Тоттенхэм» не справился с «Брайтоном» и остался в зоне вылета из АПЛ после гола на последней минуте

18 / 04 / 2026, 23:17

Личность киевского стрелка установлена: им оказался военный пенсионер - ОБНОВЛЕНО

18 / 04 / 2026, 23:05

Русская община Азербайджана переизбрала Михаила Забелина председателем - ФОТО

18 / 04 / 2026, 22:35

КСИР с сегодняшнего вечера закрывает Ормузский пролив

18 / 04 / 2026, 22:26

"Сабах" одержал минимальную победу над "Карабахом"

18 / 04 / 2026, 22:02

Спасательный жилет пассажира «Титаника» продан на аукционе за более чем £530 тыс.

18 / 04 / 2026, 21:41

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

18 / 04 / 2026, 21:26

Синоптики предупредили о снижении видимости на автомагистралях

18 / 04 / 2026, 21:11

В Анталье состоялись переговоры главы МИД Азербайджана с генсеком Организации D‑8

18 / 04 / 2026, 20:56

Официальные лица Азербайджана проводят рабочий визит в Мексике

18 / 04 / 2026, 20:46

В Хырдалане ребенок, сбитый автомобилем, умер в больнице

18 / 04 / 2026, 20:31

В Куре поднялся уровень воды, часть насосных станций остановлена

18 / 04 / 2026, 20:13

Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили повестку двустороннего сотрудничества

18 / 04 / 2026, 19:50

СМИ: В Лондоне сорвали попытку поджога еврейского центра

18 / 04 / 2026, 19:29

Джейхун Байрамов: В ближайшие месяцы может быть завершено решение ключевых вопросов по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

18 / 04 / 2026, 19:16

СГБ и Госпогранслужба предотвратили попытку ввоза крупной партии наркотиков

18 / 04 / 2026, 19:05
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22