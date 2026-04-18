В Иране заявили о гибели почти 3,5 тыс. человек в результате ударов США и Израиля

Сейед Ахмад Мосави, возглавляющий иранский Фонд по делам погибших, сообщил о 3468 жертвах с начала масштабного военного конфликта, вызванного ударами вооруженных сил США и Израиля.

По данным ведомства, с момента начала активных боевых действий 28 февраля 2026 года подтверждена гибель 3468 человек.

В ходе атак в Тегеране и других регионах страны погибли представители высшего руководства, включая верховного лидера Ирана и начальника Генерального штаба вооруженных сил.

Ранее Организация судебной медицины Ирана предоставляла данные об идентификации 3375 погибших, зафиксированных в период с конца февраля по начало апреля. Согласно отчетам, среди жертв числятся как иранские военнослужащие и мирные жители, так и граждане иностранных государств. Основной объем потерь пришелся на удары по командным пунктам в столице и стратегическим промышленным объектам.

Источник: ТАСС