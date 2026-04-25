Аббас Арагчи и Шахбаз Шариф обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе визита в Исламабад провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили региональные и международные вопросы.

"Стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также региональные и международные события", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул решимость руководства двух стран продолжать укрепление двусторонних связей, а также развивать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках и в международных организациях. Он выразил уверенность, что этот процесс будет развиваться в интересах двух стран.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил приоритетность развития отношений с соседями, особенно с Пакистаном, подчеркнув его важное место во внешней политике Тегерана и готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.

Арагчи также поблагодарил руководство Пакистана за усилия, направленные на прекращение войны, достижение режима прекращения огня и содействие в организации переговоров.

