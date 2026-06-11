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Иран угрожает Илону Маску

First News Media20:00 - Сегодня
Иран угрожает Илону Маску

Иран рассматривает возможность включения в свой список целей компаний, действующих на Ближнем Востоке и находящихся под контролем американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом Fars News Agency сообщил информированный источник агентству.

По его словам, причиной стало то, что армия США и Израиля при проведении операций против Ирана якобы получали поддержку от принадлежащих Илону Маску компаний, включая Starlink.

Согласно информации источника, станция Starlink в Израиле, а также объекты компании, расположенные в Катаре, Иордании, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане, могут быть добавлены в список военных целей Ирана.

 

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