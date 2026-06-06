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Фанаты Макса Коржа парализовали Стамбул перед концертом на стадионе «Бешикташ»

First News Media19:38 - Сегодня
Фанаты Макса Коржа парализовали Стамбул перед концертом на стадионе «Бешикташ»

Многотысячный марш русскоязычных фанатов белорусского музыканта Макса Коржа проходит в эти минуты в центре Стамбула.

Несанкционированное с властями шествие поклонников началось сегодня в 14:00. Толпа продвигается по набережной Стамбульского пролива — от креативного пространства Галатапорт до стадиона «Бешикташ», где сегодня вечером запланирован масштабный концерт исполнителя.

Накануне ночью тысячи приехавших поклонников Макса Коржа устроили стихийные сборы в центре Стамбула — на пешеходной улице Истикляль и у пристани Эминоню. Скопление людей сопровождалось локальными нарушениями общественного порядка: фанаты практически парализовали движение на ключевых автомобильных магистралях и центральных туристических улицах. В социальных сетях распространились многочисленные видеокадры, на которых большие группы людей, многие из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, занимают проезжую часть и тротуары, запускают фейерверки, громко поют и скандируют лозунги. Сообщалось о незначительных инцидентах на туристических улицах и жалобах горожан на нарушение спокойствия.

Концерт Коржа вызвал огромный приток гостей из России и других стран СНГ, из-за чего профильные издания ранее фиксировали повышенный спрос на авиарейсы в Турцию. На улицах Стамбула толпа использует классические фанатские ультрас-заряды и кричалки с названиями своих городов, скандируя: «Стамбул в наших руках на два дня!» и «Движ несется!». Кроме того, приезжие устраивают жесткие стадионные слэмы с контролируемой давкой и прыжками прямо посреди оживленных туристических локаций, что вызвало волну возмущения среди местных жителей. Турецкая полиция стянула дополнительные силы к районам скопления людей, однако действует аккуратно, без разгонов, стараясь просто оттеснять фанатов с проезжей части для нормализации автомобильного трафика. Официальных сообщений о массовых задержаниях или серьезных происшествиях к настоящему моменту не поступало.

Выступление Макса Коржа пройдет на стадионе «Бешикташ», вмещающем до 50 тысяч зрителей, и организаторы ожидают одну из крупнейших музыкальных аудиторий этого лета. Примечательно, что неделей ранее в Стамбуле состоялось масштабное выступление американского рэпера Канье Уэста. По данным Reuters, его концерт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка собрал рекордные 118 тысяч зрителей и стал одним из крупнейших музыкальных мероприятий в истории города, однако тогда сообщений о массовом блокировании центральных улиц фанатами накануне шоу не поступало.

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