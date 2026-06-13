Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на Транскаспийском форуме 2026 рассказал о роли Азербайджана в транспортной связности Евразии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Для меня большая честь выступить на Транскаспийском форуме 2026, посвящённом будущему транспортной связности Среднего коридора и Каспийского региона. Я подчеркнул, что Средний коридор перестал быть просто транзитным маршрутом - он превращается в стратегическую геоэкономическую систему, соединяющую Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию, и отражает структурный сдвиг в архитектуре евразийской транспортной связности.

Я подчеркнул возрастающую роль Азербайджана как ключевого центрсовременном мире сила региональной средней державы измеряетсяа евразийской транспортной связности благодаря крупным инвестициям в железнодорожную, морскую, авиационную и цифровую инфраструктуру. Уникальные геополитические особенности и измерения Азербайджана - Южный Кавказ, Центральная Азия, Европа, Ближний Восток и Каспий - дополняют и усиливают друг друга, позиционируя страну как естественный мост между регионами.

Я отметил, что в не только географией, населением, экономическим масштабом или военными возможностями, но и качеством её партнёрства, транспортной связностью, способностью формировать региональную и международную повестку дня и влиянием на глобальной арене. Азербайджан всё больше следует этой модели.

Мы подтвердили нашу приверженность развитию безопасной, устойчивой и ориентированной на будущее связности по всей Евразии", - отметил Х. Гаджиев.

Источник: Report