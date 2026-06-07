Роберт Кочарян: Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится

Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится.

Об этом заявил второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян в беседе со СМИ после голосования на проходящих в стране парламентских выборах, отвечая на вопрос о том, что если Пашинян проиграет на выборах, но откажется уходить.

На просьбу пояснить, что он подразумевает, Кочарян предложил каждому понимать своей фантазии.

Источник: news.am