Роберт Кочарян: Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится
Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится.
Об этом заявил второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян в беседе со СМИ после голосования на проходящих в стране парламентских выборах, отвечая на вопрос о том, что если Пашинян проиграет на выборах, но откажется уходить.
На просьбу пояснить, что он подразумевает, Кочарян предложил каждому понимать своей фантазии.
Источник: news.am
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