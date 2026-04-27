Президент Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией
Визит Премьер-министра Чехии свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами.
У нас очень активный политический диалог.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
«Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер», - добавил глава государства.
