Президент Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

Визит Премьер-министра Чехии свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами.

У нас очень активный политический диалог.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер», - добавил глава государства.