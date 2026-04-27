Лидер «Хезболлах» призвал Ливан прекратить прямые переговоры с Израилем

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболлах» шейх Наим Касем призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Текст заявления опубликован в Telegram-канале движения.

«Обязанность [властей] заключается в том, чтобы прекратить прямые переговоры с израильским противником и перейти к непрямым [переговорам]», — подчеркнул Касем.

Он также отметил, что правительство Ливана должно вернуться к национальному диалогу и отменить решение о запрете вооруженного крыла шиитской организации «Хезболлах», которое противостоит агрессии Израиля.

«Власти должны поставить национальные интересы превыше всего и отменить позорное решение от 2 марта, которое ставит бойцов «Хезболлах» вне закона», — подчеркнул шиитский политик. Он призвал правительство к диалогу с целью внутренней консолидации для отпора американо-израильскому заговору.

Касем также отметил, что движение не откажется от своего права на «самооборону и применение оружия против Израиля».

