Скандал вокруг блока «Сильная Армения»: следствие заявляет о подкупе участников акции

Уголовное производство инициировано в отношении четырех членов одной семьи, которые, по версии Следственного комитета Армении, занимались организацией платного участия в митинге.

По данным следствия, А.Х., М.Х., Н.Х. и К.Х. 11 апреля с целью обеспечить массовость акции оппозиционного блока «Сильная Армения» обещали группе лиц, включая несовершеннолетних, денежное вознаграждение - по 10 тыс. драмов (около 26 долларов) за участие в мероприятии.

Для доставки участников А.Х. арендовал такси, на котором людей перевезли из села Покр Манташ Ширакской области в Ереван на митинг. После завершения акции их вернули обратно, где каждому было выплачено обещанное вознаграждение.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о материальном вознаграждении за участие в акциях. А.Х. помещён под домашний арест, М.Х. и Н.Х. находятся под административным надзором, а К.Х. — под воспитательным надзором.

Отметим, что 11 апреля блок «Сильная Армения» провёл митинг на площади Свободы в Ереване, после чего участники прошли шествием по центру города.

