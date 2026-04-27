Информация о закрытии Space TV вновь распространилась в соцсетях: Официальный комментарий 

В социальных сетях в очередной раз распространилась информация о закрытии телеканала Space TV.

Журналист Арифа Алиева отметила в своем статусе в социальной сети Facebook, что по имеющейся у нее информации телеканал Space TV будет закрыт - данная новость вызвала активные обсуждения в социальных сетях.

1news.az связался с исполнительным директором Space TV Нариманом Абдулалиевым с запросом прокомментировать новость о возможном закрытии телеканала - в своем комментарии Н.Абдулалиев отметил следующее: «На данный момент официальной информации по этому поводу нет».

Напомним, что в середине апреля также была распространена информация о возможном закрытии Space TV, которая не получила подтверждения.

