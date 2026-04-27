Милли Меджлис ратифицировал соглашение по WUF13 

Милли Меджлис ратифицировал Соглашение об организационных и финансовых вопросах в связи с проведением WUF13.

Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что «Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мероприятиях и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов» было подписано 15 января 2026 года в Женеве.

Основной целью подписания документа является регулирование организационных и финансовых вопросов, связанных с проведением тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Согласно Соглашению, местом проведения мероприятия определен Бакинский олимпийский стадион, а датами проведения - 17–22 мая 2026 года.

Документ регулирует требования к мерам безопасности в период проведения форума, форс-мажорные обстоятельства, круг лиц и делегатов для участия, финансовые расчеты и обязательства, дополнительные расходы, используемые банковские счета и виды валют. Также Соглашением определяются обязательства по Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), вопросы логистики, размещения, снабжения, услуг, организации выставки, телекоммуникаций, привлечения местного персонала, конфиденциальности и другие важные аспекты.

В заключительных положениях Соглашения прописаны внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью и регулируют вопросы подготовки площадки, а также протоколы пожарной, пищевой и информационной безопасности, действия в кризисных ситуациях и связь.

Законопроект об утверждении «Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мероприятиях и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13)» после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.