Со следующего года учащиеся 11-х классов будут писать эссе на выпускном экзамене по иностранному языку

Государственный экзаменационный центр изменил модель экзамена по иностранным языкам на базе полного среднего образования (11 классов).

Новая модель будет применяться с 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом государственного и иностранных языков Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Кёнуль Гаджиева на мероприятии «Оценивание по предметам иностранных языков на уровне полного среднего образования: новые подходы и перспективы».

Она отметила, что согласно нововведению, экзамен будет состоять из 26 заданий:

«Из этих заданий 25 будут закрытого типа, а одно представит собой письменную работу. В разделе «Аудирование» (восприятие речи на слух) будет представлено 4 тестовых задания закрытого типа. Навыки чтения будут проверяться в двух частях, включающих в общей сложности 8 тестовых заданий. По грамматике абитуриентам будет предложено 13 тестов. Навыки письма будут оцениваться с помощью одного отдельного задания».