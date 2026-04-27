Пашинян: Армения и Азербайджан в ближайшее время продолжат делимитацию

В ближайшее время Армения и Азербайджан продолжат процесс делимитации, заявил премьер-министр Никол Пашинян на мероприятии по случаю создания Пограничных войск СНБ.

Он напомнил, что Армения и Азербайджан уже провели делимитацию 12-километрового участка, где службу несут армянские пограничные войска.

«В предстоящее время мы, конечно, продолжим и завершим делимитацию в логические сроки», — отметил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что мощные укрепления и оборонительные сооружения на границе в какой-то момент будут переданы пограничным войскам. Однако это произойдет только в условиях полноценного мира с Азербайджаном, к которому Армения с каждым днем движется все увереннее.

