Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны
Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны.
