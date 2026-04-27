Себа Агаева13:25 - Сегодня
В современной политике все чаще проявляется опасная тенденция: сложнейшие международные конфликты превращаются в инструмент внутреннего позиционирования, где точность уступает место эффектности, а факты — идеологическим штампам.

Публичные деятели, обладающие серьезным влиянием, нередко позволяют себе категоричные оценки событий, находящихся за пределами их прямой компетенции, не вникая в исторические и правовые нюансы. Именно в этой логике следует рассматривать риторику мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани по карабахской тематике.

Его последние далекие от истины высказывания о так называемом «геноциде армян» 1915 года, а также об усилиях Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета в 2020–2023 годах выглядят особенно показательно на фоне той критики, которая уже звучит в его адрес на внутренней политической арене США. Политик, которого оппоненты упрекают в склонности к популизму, односторонним оценкам и идеологизированной риторике, фактически подтверждает эти обвинения, выходя на международную повестку с заявлениями, далекими от фактической и правовой реальности. Использование громких и юридически нагруженных терминов без должной аргументации, игнорирование альтернативных точек зрения и сложного исторического контекста — все это укладывается в уже сформировавшийся образ политика, для которого политический эффект зачастую важнее точности и ответственности.

Так, заявление Мамдани о «геноцидальной кампании» Азербайджана не выдерживает ни юридической, ни фактологической критики. Термин «геноцид» имеет четкое определение в международном праве и не может применяться произвольно в политической риторике. Его использование в данном контексте выглядит как сознательная попытка придать эмоциональную окраску событиям, которые имеют иную природу. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своей международно признанной территории, восстанавливая территориальную целостность, подтвержденную, в том числе, резолюциями Совета Безопасности ООН. Игнорирование этого базового факта подрывает саму логику правового подхода к оценке конфликта.

Не менее показательно, что в заявлениях мэра полностью отсутствует упоминание о почти трех десятилетиях оккупации азербайджанских территорий, в результате которой сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами. Это не просто упущение — это выборочная интерпретация, при которой игнорируются неудобные факты.

Особую обеспокоенность вызывает трактовка контртеррористических мер 2023 года как «изгнания» армянского населения Карабаха, в то время как жителям Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения были предложены механизмы реинтеграции, гарантии безопасности и равные права. Игнорирование этих обстоятельств, подмена их термином «этническая чистка», а также игнорирование факта добровольного отъезда части армянского населения свидетельствуют о стремлении не разобраться в ситуации, а встроить её в заранее заданный политический нарратив.

Подобная логика избирательного восприятия и подмены понятий не является единичным эпизодом, а скорее вписывается в более широкую модель его публичного поведения и политической риторики.

Критика Мамдани давно вышла за рамки обычной политической полемики и приобрела системный характер, отражая глубокий кризис доверия к его риторике и управленческому стилю. Его оппоненты все чаще указывают на то, что за громкими заявлениями и идеологически выверенными формулировками нередко скрывается дефицит практической ответственности и склонность к упрощению сложных вопросов до уровня лозунгов. Правые видят в нем угрозу экономической устойчивости и безопасности, обвиняя в радикализме и антагонизме к бизнесу; центристы — в недостатке управленческого опыта и неспособности принимать сбалансированные решения; даже часть его собственной левой базы все громче выражает разочарование, считая его политику либо декларативной, либо половинчатой. На этом фоне особую остроту приобрела критика со стороны еврейских организаций и израильских кругов, указывающих на односторонность и конфликтогенность его подхода к ближневосточной тематике. В совокупности это формирует образ политика, находящегося в постоянном противоречии не только с оппонентами, но и с собственными сторонниками, что неизбежно поднимает вопрос о его способности выступать в роли ответственного и объединяющего публичного лидера.

На этом фоне его высказывания по Южному Кавказу выглядят не случайной оговоркой, а логическим продолжением той же модели поведения — модели, в которой сложные международные вопросы подменяются идеологическими клише. Это особенно опасно, когда речь идет о регионе, пережившем длительный конфликт и находящемся в стадии постконфликтного восстановления. Любое безответственное заявление извне способно не только исказить восприятие происходящего, но и усложнить процессы нормализации.

Реакция азербайджанской стороны, включая заявления официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде и обращение представителей гражданского общества, в данном контексте выглядит закономерной. Речь идет не просто о защите национальной позиции, а о попытке вернуть дискуссию в рамки фактов и международного права.

В конечном счете, ситуация вокруг заявлений Мамдани — это симптом более широкой проблемы. Когда политики начинают использовать международные конфликты как площадку для идеологического самовыражения, страдает не только качество публичной дискуссии, но и сами перспективы мира. Ответственность за слово в таких условиях возрастает многократно. И именно этой ответственности, судя по последним заявлениям, мэру Нью-Йорка сегодня явно недостает.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50