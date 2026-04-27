Премьер-министр Чехии: Наш национальный энергетический оператор намерен закупать природный газ у Азербайджана

Наш национальный энергетический оператор ČEPS также намерен закупать природный газ у Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Азербайджан постепенно наращивает добычу газа, Премьер-министр Чехии сказал: «Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку газа».