Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

20 апреля послы Бельгии и Нидерландов в Азербайджане Жюльен де Фрепон и Мариан де Йонг были по отдельности вызваны в МИД АР.

Как сообщает МИД, в ходе встреч был выражен решительный протест в связи с документами, принятыми 16 апреля 2026 года парламентами Бельгии и Нидерландов, которые расцениваются как очередные безответственные попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что данные документы составлены на основе абсолютно ложных и необоснованных оценок и демонстрируют глубоко укоренившуюся в этих структурах предвзятость против Азербайджана. Отмечено, что содержащиеся в документах неприемлемые утверждения являются грубым нарушением международного права и открытым вмешательством в верховенство закона.

В ходе встреч были решительно и категорически отвергнуты все необоснованные обвинения, включая недостоверные ссылки на суверенные территории Азербайджана, претензии о нарушении территориальной целостности Армении, а также обвинения, связанные с правами лиц армянского происхождения и их якобы незаконным задержанием. До сведения послов было доведено, что принятие данных документов выглядит особенно парадоксальным на фоне недавней встречи спикеров парламентов Азербайджана и Армении.

МИД Азербайджана призвал бельгийскую и нидерландскую стороны принять эффективные меры для предотвращения нанесения ущерба двусторонним отношениям со стороны антиазербайджанских групп в их парламентах.