Президент: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

Значительная часть нашего сотрудничества, конечно же, связана с энергетическим сектором.

И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Глава государства отметил, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.