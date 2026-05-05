США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

Четвертого мая объединенная группировка "Южное копье" нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркотрафику. Двое мужчин-наркотеррористов были убиты в ходе операции, говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе операции американские военные не пострадали.

