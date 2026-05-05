В Иране сообщили о погибших при атаке США на грузовые суда в Ормузском проливе

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения США на два грузовых судна в Ормузском проливе.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах.

По его информации, суда, перевозившие гражданский груз, следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Инцидент стал известен после проверки сообщений о том, что США потопили несколько иранских катеров.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера сообщило, что военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. Иран опроверг эти утверждения, заявив, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было потоплено США 4 мая.

Источник: ТАСС