В Иране задержали лидера секты, выдававшего себя за Иисуса Христа

Правоохранительные органы Ирана в провинции Йезд задержали основателя секты, который выдавал себя за Иисуса Христа.

Об этом сообщил прокурор провинции Мехди Хасанпур.

«Главарь секты в провинции сначала утверждал, что избран Богом, а затем заявил о собственной божественности, имея в виду Иисуса Христа, и, внушая суеверия, навязывал необычные аскетические практики и использовал своих последователей в корыстных целях», — приводит его слова агентство Mehr.

По словам прокурора, члены секты сжигали Коран, оскверняли священные места, оскорбляли мусульманских религиозных деятелей, а также читали молитвы о победе Израиля над Ираном. Он отметил, что в ходе разыскных мероприятий были задержаны три человека, игравшие ключевые роли в секте.