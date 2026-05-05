Урсула фон дер Ляйен: ЕС предусматривает выделение Армении 2,5 млрд евро

ЕС предусматривает выделение Армении 2,5 млрд евро в рамках инициативы «Глобальные ворота», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании первого саммита Армения-ЕС.

«Армения и ЕС действительно сегодня близки как никогда. У нас есть значительный прогресс в вопросе либерализации визового режима для путешествий между Арменией и ЕС, а также в обеспечении инвестиционных потоков. Уже 2,5 млрд евро предусмотрены в рамках инициативы «Глобальные ворота». Этим саммитом мы вступаем на новый уровень сотрудничества, в частности в контексте взаимосвязанности. Армения обеспечивает самый короткий маршрут из Европы в Центральную Азию и к Каспийскому морю», — сказала фон дер Ляйен, сообщили армянские СМИ.

Отметив, что ранее этот маршрут был закрыт из-за существующих конфликтов, европейский чиновник подчеркнула, что политика властей Армении сегодня меняет эту реальность. «Благодаря вашему смелому шагу во имя мира и большей интеграции в европейскую сеть. Благодаря этому Армения может стать региональным центром новых торговых путей», — добавила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС готов оказать содействие Армении в развитии физической инфраструктуры, поскольку товары и сырье нуждаются в перевозке, а также в вопросах развития энергетических связей и вовлечения республики в европейские мобильные сети.