В Астаре изъята особо крупная партия гашиша, спрятанная в грузе «арбузов» - ФОТО - ВИДЕО

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, из незаконного оборота изъята особо крупная партия наркотического вещества - гашиша.

На таможенном посту «Астара» транспортное средство, перевозившее груз «арбузов», было проверено с помощью стационарного рентген-оборудования – в связи с выявлением подозрительных признаков груз был направлен на углублённый досмотр, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета.

В ходе проверки с применением служебной кинологической собаки было установлено, что под видом груза «арбузов» и с целью сокрытия от таможенного контроля перевозились 304 упаковки наркотического вещества. Общий чистый вес изъятого гашиша составил 31 килограмм 500 граммов 907 миллиграммов.