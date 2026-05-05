Будут ли введены ограничения для транспортных средств из регионов в период WUF13?

В отличие от мероприятия COP29, в период проведения в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) не предусмотрены такие меры, как установка постов или недопуск водителей, прибывающих в столицу из районов и регионов.

Об этом заявил глава Центра интеллектуального управления транспортом МВД Намидан Пириев на брифинге, посвящённом плану управления транспортом.

По его словам, ограничительные меры могут быть применены лишь кратковременно 18 мая - в день официального открытия мероприятия: «В течение очень короткого времени движение транспортных средств, въезжающих в город с южной стороны столицы - со стороны Локбатана, может быть перенаправлено на объездную дорогу. Для транспорта, прибывающего с других направлений, никаких ограничений не предусмотрено».

Н.Пириев подчеркивает, что это не следует рассматривать как полноценные ограничения, так как никаких постов или запретов на въезд транспортных средств не будет: «Речь идёт лишь о возможной временной корректировке потоков с отдельных направлений. В случае возникновения заторов в день мероприятия перенаправление движения будет осуществляться исключительно в рамках оперативных мер регулирования».

Гафар Агаев