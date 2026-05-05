Солистка группы «Rast» показала трогательный архивный кадр со свадьбы с Рашадом Гашимовым - ФОТО

Солистка группы «Rast», заслуженная артистка Ламия Гашимова (Керимова) поделилась в социальной сети Instagram архивным кадром со своей свадьбы с основателем и руководителем группы «Rast», заслуженным артистом Азербайджана Рашадом Гашимовым.

Публикация вызвала отклик у подписчиков благодаря своему личному и тёплому характеру - к фотографии певица оставила лаконичный комментарий:

«Очень хочу, чтобы это осталось здесь… Таким, какое оно есть - ровно настолько, насколько оно есть. Два музыканта, которые годами берегли друг друга и принимали друг друга такими, какие есть…»

Напомним, что свадьба заслуженных артистов Азербайджана состоялась в 2020 году.

