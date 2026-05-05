Опора в неспокойные времена: Джорджа Мелони назвала отношения с Азербайджаном «проверенным ориентиром» - ВИДЕО
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что посетила Баку, «чтобы укрепить стратегическое партнерство, которое имеет для Италии конкретное и долгосрочное значение».
«Мы стремимся консолидировать наше сотрудничество с Азербайджаном — уже весьма значимое в сферах энергетики, безопасности, транспортной связанности, инвестиций и политического диалога — превращая его во всё более конкретные возможности для наших наций», — написала Мелони на своей странице в социальной сети X.
«В столь сложное время, которое мы сейчас переживаем, крайне важно держаться за проверенные ориентиры. И отношения между Италией и Азербайджаном — одна из таких опор», — подчеркнула итальянский премьер.
A Baku per rafforzare una partnership strategica che per l’Italia ha un valore concreto e di lungo periodo.
Con l’Azerbaigian vogliamo consolidare una cooperazione già molto importante su energia, sicurezza, connettività, investimenti e dialogo politico, trasformandola sempre di… pic.twitter.com/2yXmRiOdHa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026