Минск жестко ответил спикеру парламента Армении

МИД Беларуси отреагировал на заявление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, который ранее сказал, что «Армения не должна стать губернией и управляться, как Беларусь».

Эти слова были произнесены в контексте обсуждения российского вмешательства в предвыборные процессы. В Минске назвали высказывания Симоняна «предвыборным популизмом и попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем».

«Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики», – заявили в ведомстве.

В МИД также отметили, что результаты так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана очевидны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. При этом белорусская сторона выразила надежду, что армянские партнеры вернутся к конструктивному диалогу в логике подлинно дружеских отношений и стратегического партнерства.

