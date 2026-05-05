Энергетика, оборона, инвестиции: Баку и Рим расширяют повестку стратегического партнерства

Сотрудничество Баку и Рима выходит за рамки энергетики и превращается в элемент новой архитектуры безопасности и связности Европы – заявления лидеров Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Джорджи Мелони продемонстрировали реальную нацеленность сторон на углубление стратегического партнерства.

Вчерашний визит итальянского премьера в Баку стал не просто очередным пунктом в графике международных встреч, а знаковым событием, подтвердившим характер двусторонних отношений. Тот факт, что Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан непосредственно после участия в саммите Европейского политического сообщества в Армении, придает ее визиту глубокий символический и политический смысл, демонстрируя курс Рима на углубление связей с Баку.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что этот визит несет большой символический смысл и является наглядным свидетельством уважения и доброго отношения к Азербайджану, а также свидетельствует о глубине и содержательности азербайджано-итальянских отношений. «Знаю, как Вы были заняты этим утром, даже со вчерашнего дня. То, что Вы посетили нас, приехав из Армении, имеет очень символическое значение. Это еще раз свидетельствует о дружественном отношении к Азербайджану. У нас к Италии такое же отношение. Ваш сегодняшний визит будет решающим в развитии наших стратегических отношений».

В свою очередь, Джорджа Мелони так охарактеризовала значимость своего визита в Баку: «Считаю, что было очень важно приехать сюда, поскольку Азербайджан является очень важным партнером для Италии. Однако, несмотря на это, я узнала, что с 2013 года премьер-министр Италии не приезжал сюда. И это мне кажется довольно странным. Поэтому считаю, что этот визит действительно был важен, потому что наше сотрудничество на самом деле очень широкое».

Сегодня азербайджано-итальянские отношения вышли, можно сказать, на качественно новый уровень, став образцом конструктивного сотрудничества между двумя государствами, разделяющими общие интересы в вопросах энергетической безопасности, экономической стабильности и развития. Фундаментом, на котором зиждется двустороннее взаимодействие, являются две декларации о стратегическом партнерстве, подписанные в 2014 и 2020 годах. Вчерашние переговоры в Баку показали, что эти документы не просто дипломатический протокол, а действенная основа для последовательного расширения сотрудничества во всех ключевых сферах. Необходимую атмосферу взаимного доверия, позволяющую оперативно решать любые вопросы повестки дня создает и системный характер политического диалога на высшем уровне - динамика контактов, заданная визитом президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 году, подкрепляется регулярными встречами лидеров двух стран на международных платформах. «Как Вам известно, наши политические отношения находятся на самом высоком уровне», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Джорджа Мелони, со своей стороны, отмечает важную политическую значимость сегодняшних отношений между Баку и Римом: «Потому что прошло 13 лет с официального визита премьер-министра Италии в Азербайджан. Думаю, нам необходимо было заполнить возникший столь долгосрочный пробел. Это сказывается не только на дружественных отношениях, связывающих наши страны, но и на очень важном сотрудничестве между Италией и Азербайджаном. Тем не менее, в отношениях был большой качественный прорыв. Таким образом, я, конечно же, благодарю за проведенную нами очень обстоятельную беседу. В ходе нее мы договорились о трансформации нашего сотрудничества путем постоянной политической координации. Мы вместе определим приоритеты, связанные с будущим. Считаю, что в нынешней сложной международной обстановке это очень значимый выбор. Тем не менее, нестабильность вокруг нас нарастает и решение очевидных вопросов между нами приобретает все большее значение. Одним из этих очевидных вопросов, конечно же, являются отношения между Италией и Азербайджаном».

В ходе вчерашней встречи в Баку стороны в очередной раз констатировали, что Италия и Азербайджан - не просто дружественные государства, а стратегические партнеры. Этот статус в полной мере раскрывается в экономическом измерении – сегодня Италия прочно удерживает первое место в качестве главного торгового партнера Азербайджана. «Италия является торговым партнером Азербайджана номер один, - констатирует президент Ильхам Алиев. - В прошлом году наш товарооборот составил почти 12 млрд долларов».

Ядром экономических отношений на протяжении многих лет выступает энергетика. Азербайджан занимает второе место по поставкам нефти в Италию, по поставкам газа тоже находится на втором месте. «Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд – на итальянский рынок. Сегодня в ходе бесед и переговоров мы вели обсуждения об увеличении этих объемов. Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс должен быть продолжен», - подчеркивает глава Азербайджанского государства.

Как видно, апеннинское направление одно из приоритетных для Азербайджана как важного гаранта энергетической стабильности Европы. В целом, по Южному газовому коридору Азербайджан поставил в Италию около 50 миллиардов кубометров газа.

Джорджа Мелони в этой связи отмечает, что экспорт нефти и газа в Италию после начала российско-украинской войны играет роль определяющего фактора в энергетической безопасности ее страны. И здесь итальянская сторона настроена на углубление не только количественных, но и качественных параметров сотрудничества, делая акцент на долгосрочном промышленном партнёрстве и расширении совместных производственных цепочек. Вот что говорит об этом премьер Италии: «Мы должны работать не только над объемами поставок, но и над качеством промышленного партнерства по всем отраслям. Мы знаем, что энергетика и связность являются двумя сторонами одной медали. Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок. Очевидно, что такого рода план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее благоприятных возможностей наших производственных и промышленных систем». Более детально эти вопросы планируется рассмотреть в ходе намеченного в Баку во второй половине 2026 году бизнеса-форума, «чтобы превратить наше политическое сотрудничество в конкретные возможности для наших предприятий и работников».

Однако сотрудничество двух стран давно вышло за рамки традиционного экспорта энергоресурсов, охватив и другие сферы, включая широкомасштабную работу по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. Итальянские компании, известные высоким профессионализмом и приверженностью качеству, сегодня занимают ведущие позиции среди иностранных подрядчиков в Азербайджане. В том числе, в Карабахе и Восточном Зангезуре - сегодня итальянский бизнес стал неотъемлемой частью процесса возрождения освобожденных территорий.

Отмечая большую историю успешной деятельности итальянских компаний в Азербайджане, глава государства напоминает, что в стране сегодня функционирует около 130 итальянских компаний: «Я хочу, чтобы их стало еще больше. В том числе в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и продолжают реализовывать 23 проекта. В сравнении с компаниями зарубежных стран, Италия опять же занимает ведущие места в реализации этих проектов».

Как видно, богатый опыт итальянских специалистов - от строительства инфраструктурных объектов до участия в восстановлении культурно-исторического наследия и разработке концепций музеев Победы - оказывается очень востребованным для расширения азербайджано-итальянского сотрудничества.

Новая сфера двустороннего взаимодействия - военно-техническая, и президент Ильхам Алиев считает это направление многообещающим: «У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами».

Джорджа Мелони считает оборону и безопасность еще одной решающей сферой азербайджано-итальянских связей: «В этой области мы хотим углублять сотрудничество, используя лучшие достижения Италии в сфере аэрокосмической промышленности, морской безопасности, защиты критически важной инфраструктуры, передовые технологии. Мы предлагаем такую модель, при которой в результате сотрудничества между промышленными системами будут происходить обмен знаниями, совместное развитие, формирование перспективных направлений, способных внести вклад в региональную стабильность, и, в конечном итоге, создание объединяющих факторов для наших промышленных систем».

В данном контексте уместно отметить итоги недавнего визита министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Италию, где он провел переговоры с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную готовность к расширению сотрудничества в оборонной сфере. Практическим проявлением оборонного взаимодействия можно рассматривать контракты с итальянской компанией Leonardo. Еще в 2021 году Азербайджан заключил соглашение на поставку учебно-боевых самолетов Aermacchi M-346 Master, а в 2023 году - контракт на приобретение военно-транспортных самолетов Alenia C-27J Spartan. В 2024 году первые самолеты этого типа уже были продемонстрированы в Азербайджане.

Отдельным направлением, отражающим глубину стратегического партнерства, является инвестиционное сотрудничество. Здесь наиболее отчетливо проявляется взаимный интерес сторон к долгосрочному экономическому присутствию на рынках друг друга. Вот что говорит об этом президент Ильхам Алиев: «Итальянский рынок очень интерес для нас. Экономика Италии под руководством госпожи Премьер-министра успешно развивается. Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов. Также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в новые проекты».

В свою очередь, итальянский лидер подчеркивает, что существует множество итальянских предприятий, проявляющих большой интерес к реализации стратегических планов, планов развития и всесторонней модернизации не только в двустороннем формате, но и в осуществлении совместной деятельности в третьих странах: «Потому что энергетика – не единственная сфера нашего сотрудничества. Существует множество других направлений».

По мере углубления стратегического партнерства все более отчетливо проявляется европейское измерение азербайджано-итальянских отношений. Италия фактически выступает одним из ключевых каналов взаимодействия Азербайджана с Европейским Союзом, формируя более прагматичную повестку внутри европейских институтов. «Мы отметили важность укрепления диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом. Энергетика и транспорт, безусловно, являются двумя сферами, в которых Европа может и должна играть более значимую роль. Таким образом можно обеспечить поддержку инвестиций, более глубокую интеграцию Азербайджана в энергетические сети, международные транспортные маршруты», - убеждена Джорджа Мелони. Эта цитата показывает, что Рим последовательно выступает за прагматичный и объективный подход Брюсселя к отношениям с Баку, понимая, что стабильность на Южном Кавказе невозможна без признания ключевой роли Азербайджана в геополитической архитектуре региона.

Фундамент для взаимодействия будущих поколений закладывает гуманитарное и образовательное сотрудничество. Открытие в прошлом году Итало-Азербайджанского университета в Баку становится символом новой эры в культурном обмене. Это не просто образовательный проект, а полноценный мост, соединяющий интеллектуальные элиты двух стран, способствующий углублению взаимного понимания и популяризации итальянского языка, искусства и традиций в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев убежден: «Этот университет будет иметь очень большое влияние и внесет вклад в развитие образования в Азербайджане. По предоставленной нам информации, там уже обучаются более 500 студентов, которые в будущем станут как квалифицированными специалистами, так и естественными посланниками Азербайджана в Италии и Италии в Азербайджане. Таким образом, наша дружба будет уверенно развиваться и впредь». Такой подход к выстраиванию отношений через образование и культурную дипломатию создает прочную человеческую основу для любых государственных инициатив.

В завершение можно констатировать, что визит премьер-министра Италии в Баку придал дополнительную динамику азербайджано-итальянскому стратегическому партнерству, расширив его содержательное наполнение и спектр ключевых направлений взаимодействия, что способствует формированию более устойчивой архитектуры долгосрочного сотрудничества.