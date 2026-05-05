СМИ: Азербайджанские участники Инициативы «Мост мира» приехали в Ереван

Азербайджанские участники Инициативы «Мост мира» прибыли в Ереван, пишут армянские СМИ.

Они примут участие в международной конференции «Ереванский диалог - 2026». Согласно расписанию конференции, в мероприятии примут участие глава Центра исследований Южного Кавказа, координатор Инициативы «Мост мира» с азербайджанской стороны Фархад Мамедов, а также участники Инициативы - директор и соучредитель Бакинского аналитического центра имени Топчубашева Русиф Гусейнов, сотрудник Берлинского центра Карнеги Заур Шириев.

Напомним, что в прошлом году азербайджанские политологи принимали участие в «Форуме Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества» в Ереване.