В Нефтчале мужчина обворовал ювелирный магазин своего родственника

В Нефтчале задержан мужчина, совершивший кражу из ювелирного магазина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Нефтчалинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый 33-летний Агаверди Агашов, совершивший кражу в одном из ювелирных магазинов на территории района.

В ходе расследования было установлено, что указанное лицо похитило золотые украшения на сумму 12 500 манатов из магазина, принадлежащего его родственнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.