Пашинян: мир между Ереваном и Баку имеет обязывающее юридическое основание

Мир между Арменией и Азербайджаном базируется на имеющем обязательную силу юридическом документе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Ошибочно то представление, что у установившегося сегодня между Арменией и Азербайджаном мира нет обязывающего юридического основания, потому что в 2024 году Армения и Азербайджан подписали и в обеих странах был ратифицирован регламент о совместной работе комиссий по делимитации границ, что является первым межгосударственным договором, подписанным между нашими странами, который имеет обязательную силу в обеих странах", - сказал он.

