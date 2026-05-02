Посол Израиля заявил о перспективах выхода отношений с Азербайджаном на новый уровень

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус сообщил о динамичном развитии двусторонних связей и потенциале их вывода на более высокий уровень в ближайшей перспективе.

По словам дипломата, сотрудничество между странами охватывает такие направления, как кибербезопасность, искусственный интеллект (ИИ), туризм, а также аграрные и водные технологии. Кибербезопасность определена как один из основных приоритетов, а сфера ИИ стала новым вектором взаимодействия. В туристическом секторе зафиксирована положительная динамика: в 2025 году Азербайджан посетили около 70 тыс. израильских туристов, и ожидается дальнейший рост этого показателя.

Посол также подчеркнул важность эффективного управления водными ресурсами и отметил высокий потенциал расширения сотрудничества в этой области. Поделившись впечатлениями от поездок в Карабах, Восточный Зангезур и Лачин, Ронен Краус положительно оценил темпы восстановления региона, создание новых населенных пунктов и возможности трудоустройства в промышленном парке.

Источник: АЗЕРТАДЖ