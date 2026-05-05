Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Фаига Мамедова17:40 - 05 / 05 / 2026
В бакинской школе, где отравились 7 учеников, закрыли буфет и наказали директора.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, 24 апреля в кол-центр AQTA «1003» поступило сообщение о пищевом отравлении в средней школе №121, расположенной в поселке Бина Хазарского района Баку. На основании обращения сотрудники Агентства начали соответствующее расследование.

В ходе проверок в школьном буфете и на предприятии-поставщике образцы продуктов были направлены на лабораторную экспертизу. По предварительным данным, признаки пищевого отравления наблюдались у 7 учеников, употребивших купленные в буфете гогалы. Школьникам, госпитализированным в Детскую инфекционную больницу №5, был поставлен диагноз «пищевое отравление бактериального происхождения (неуточненное)». После оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Проверка установила, что буфет функционировал без соответствующей регистрации, документы, подтверждающие происхождение продуктов, отсутствовали, а условия хранения не отвечали санитарно-гигиеническим требованиям.

Параллельно была проведена внеплановая проверка на предприятии по производству мучных и кондитерских изделий «Ləzzət» в поселке Мардакян. В ходе осмотра там были выявлены грубые нарушения санитарных норм. Лабораторные анализы пищевых проб и смывов подтвердили наличие несоответствий (E. coli, энтеробактерии и стафилококк).

На основании выявленных недостатков деятельность школьного буфета и предприятия-поставщика временно приостановлена. В отношении директора школы и предпринимателей приняты административные меры, составлены соответствующие протоколы. Материалы по данному факту собраны для дальнейшего разбирательства.

