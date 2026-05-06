Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер

First News Media19:15 - 06 / 05 / 2026
Основатель телеканала CNN Тед Тернер скончался на 88-м году жизни, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

В 2018 году Тернер сообщил о диагностированной у него деменции с тельцами Леви — прогрессирующем заболевании головного мозга. В начале 2025 года медиамагната госпитализировали с легкой формой пневмонии, после лечения в реабилитационном центре он выздоровел.

У Тернера остались пятеро детей, четырнадцать внуков и двое правнуков.

Тернер, оказавший значительное влияние на развитие глобального телевидения, начал карьеру в рекламном бизнесе, а в 1970 году приобрел региональную телестанцию в Атланте, положив начало своей медиаимперии, говорится на сайте компании Turner Enterprises.

В 1976 году Тернер купил бейсбольный клуб Atlanta Braves и запустил TBS Superstation, ставшую первой «суперстанцией» в США. В 1980 году он основал CNN — первый в мире круглосуточный новостной телеканал, что стало ключевым прорывом в индустрии.

В последующие годы его компания Turner Broadcasting System создала ряд крупных медиаактивов, включая CNN International, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies. В 1996 году компания объединилась с Time Warner, а в 2001 году — с AOL. Тернер покинул руководство в начале 2000-х, а его бывшие активы теперь находятся в собственности Warner Bros. Discovery.

