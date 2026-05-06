Сын генерала освобождён от должности в Госагентстве автомобильных дорог
В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) проведено очередное кадровое изменение.
Как сообщает Unikal, соответствующий приказ подписал председатель правления AAYDA Вюсал Насирли.
Согласно приказу, начальник отдела сносов агентства Джавадан Гасанов освобождён от занимаемой должности.
Отмечается, что Д. Гасанов является сыном бывшего начальника Пенитенциарной службы, генерал-лейтенанта Джейхуна Гасанова.
