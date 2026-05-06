Мерц заявил, что не боится открыто не соглашаться с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не стесняется открыто выражать несогласие.
Об этом Мерц сказал в интервью телеканалу ZDF.
«Мы регулярно общаемся по телефону, но хорошее партнёрство также предполагает наличие разногласий», — подчеркнул глава правительства ФРГ.
По словам Мерца, он продолжает добиваться крепких трансатлантических отношений, несмотря на различия во взглядах с американским лидером. Канцлер отметил, что не боится спорить с Трампом по вопросам Ирана и Украины и намерен и дальше отстаивать собственную позицию.
