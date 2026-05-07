В Баку и регионах ожидаются дожди

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в утренние и дневные часы ожидаются кратковременные дожди.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в некоторых частях полуострова дожди могут принять интенсивный характер.

В районах Азербайджана в последние дни первой декады мая погода будет нестабильной, ожидаются периодические осадки. 8 мая дожди пройдут в большинстве районов, а 9–10 мая - преимущественно в дневное время в горных и предгорных территориях.

Местами возможны интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Прогнозируется, что 8 мая в отдельных местах интенсивность осадков возрастет.

В связи с ожидаемыми дождями уровень воды в реках повысится, на некоторых горных реках не исключены кратковременные селевые потоки.