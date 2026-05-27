Саудовская Аравия задействовала дроны для медицинского обеспечения хаджа

Власти Саудовской Аравии начали использовать дроны для медицинского обслуживания паломников во время ежегодного хаджа к исламским святыням.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в Мекке в 2026 году у паломников возрос риск тепловых ударов и других опасных состояний. Для оперативного оказания помощи власти страны развернули дополнительные медицинские пункты, снабжение которых осуществляется с помощью беспилотников.

Как отмечается, закупка дронов началась ещё девять месяцев назад. Их использование позволяет быстрее доставлять лекарства и средства первой помощи, а также снижает нагрузку на дороги, традиционно переполненные во время хаджа. Власти намерены продолжить применение этой технологии и в 2027 году.