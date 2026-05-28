«Поддержка полная и абсолютная»: Трамп высказался за переизбрание Пашиняна

Президент США Дональд Трамп выступил с открытой поддержкой Никола Пашиняна на предстоящих в Армении 7 июня парламентских выборах.

В соцсети Truth Social глава Белого дома назвал армянского премьера «великим другом и лидером», делающим свою страну «сильной, богатой и очень безопасной».

«Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа. Наш госсекретарь Марко Рубио только что совершил визит в Армению, где продвинул несколько важных сделок для обеих наших стран. Скоро Соединенные Штаты и Армения вместе заложат основу Маршрута Трампа для Международного Мира и Процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ [к рынкам] от Центральной Азии до самих Соединенных Штатов», — написал Трамп.

«По этим причинам Никол получает мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большую высоту, чем когда-либо прежде», — добавил он.