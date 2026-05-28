«Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций - ФОТО - ВИДЕО

Английский «Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций — финальный матч против «Райо Вальекано» закончился со счетом 1:0.

Единстенный гол в матче на счету Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.

Обе команды еще не выигрывали еврокубок, они впервые в истории своих клубов вышли в финал европейских турниров.

«Кристал Пэлас» по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также четыре раза брал Кубок Английской футбольной лиги.

Команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка Англии и завоевала право на участие в Лиге Европы. Однако ее понизили до Лиги конференций в связи с нарушением правил УЕФА по поводу владения несколькими клубами.

Стоимость составов клубов, по данным Transfermarkt, значительно отличается и составляет €541,3 млн у «Кристал Пэлас» и €107,3 млн у «Райо Вальекано».

За победу «Кристал Пэлас» получит €7 млн, а «Райо Вальекано», как финалист, — €4 млн. В Лиге чемпионов финалисты получат по €18,5 млн (победитель дополнительно получит €6,5 млн), а в Лиге Европы финалисты получат по €7 млн (победитель дополнительно — €6 млн).

В этом сезоне во все финалы еврокубков вышли английские клубы: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, а «Арсенал» 30 мая встретится с французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Английские клубы выиграли три из пяти сезонов Лиги конференций. Также победителями становились «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед».

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
