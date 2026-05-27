По 10 лет тюрьмы: Суд требует наказать экс-аудиторов

Судебное разбирательство по делу трех сотрудников Палаты аудиторов, обвиняемых в присвоении средств, завершилось после более чем двух лет разбирательств.

Как передает Qafqazinfo, на заседании, прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям, прокурор выступил с обвинительной речью.

Перед судом предстали бывший начальник Управления финансово-технического обеспечения Палаты аудиторов, главный бухгалтер Вели Рагимов, бухгалтер-финансист Управления финансового обеспечения и внешних связей Говхар Ахмедова и также занимавшая должность бухгалтера Палаты Фарида Новрузова.

Прокурор запросил для всех троих фигурантов по 10 лет лишения свободы, потребовав признать их виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Государственный обвинитель также настоял на том, чтобы подсудимые, находившиеся до сих пор на свободе под подпиской, были взяты под стражу в зале суда.

Суд предоставил бывшим должностным лицам время для подготовки к последнему слову, а их адвокатам — к защитительной речи.

Фигурантам инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и присвоение 700 тысяч манатов.