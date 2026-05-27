Меморандум между США и Ираном будет состоять из 14 пунктов - Tasnim

Стали известны детали проекта рамочного соглашения между Ираном и США по урегулированию конфликта.

Как сообщает агентство Tasnim, прогресс наметился после визита председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа и главы МИД Аббаса Арагчи в Катар.

Однако отмечается, что документ пока еще полностью не согласован, потому Тегеран не будет предпринимать никаких шагов без достоверного подтверждения.

"Несмотря на общий прогресс в течение последних 2-3 дней, по некоторым аспектам разногласия всё еще существуют, и обмен посланиями продолжается", — говорится в сообщении.

Согласно предварительному проекту меморандума из 14 пунктов, Тегеран обязуется восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца, а США — вывести свои военные силы из района вокруг Ирана и снять морскую блокаду.

Также подразумевается объявление о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, разблокировка 12 млрд долларов из замороженных за рубежом активов Ирана (из общей суммы в 24 млрд долларов). Управление судоходством в Ормузском проливе будет осуществляться совместно Ираном и Оманом.

После этого предусмотрен 60-дневный срок перемирия (с возможностью продления) для переговоров по ядерному вопросу. На первом этапе Иран не взял на себя обязательств по вопросам ядерной программы и прекращения обогащения урана. "Санкции, препятствующие продаже нефти и нефтехимической продукции Ирана, должны быть отменены в период переговоров", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что после урегулирования существующих разногласий меморандум должен быть согласован обеими сторонами, поскольку одностороннее заявление США может быть совершенно неточным.