Шамиль Айрым поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО
Депутат Великого национального собрания Турции, глава межпарламентской группы турецко-азербайджанской дружбы Шамиль Айрым поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.
«28 Мая - это не только день независимости братского Азербайджана, но и символ воли тюркского мира к единству, независимости и свободе», - написал Шамиль Айрым в своем аккаунте в соцсети X.
Он отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика, основанная в 1918 году, заняла особое место в истории как первая демократическая республика тюркского и исламского мира: «От всей души поздравляю братский Азербайджан с Днем независимости; с уважением, благодарностью и почтением вспоминаю всех героев независимости, прежде всего Гейдара Алиева.
Наше братство, увенчанное Карабахской Победой, будет вечно продолжаться в духе принципа «Одна нация - два государства»».
🇹🇷🇦🇿 28 Mayıs, yalnızca kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık günü değil; aynı zamanda Türk dünyasının birlik, istiklal ve hürriyet iradesinin sembolüdür.
1918’de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Türk ve İslam dünyasının ilk demokratik cumhuriyeti olarak tarihte müstesna… pic.twitter.com/IbDmd1Of4B — ŞAMİL AYRIM 🇹🇷 (@samilayrim) May 27, 2026