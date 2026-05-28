Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости

Посольство Турции в Азербайджане поздравило Азербайджан с 28 Мая — Днем независимости.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети X.

«Искренне поздравляем братский Азербайджан, с которым мы вместе разделяем и радость, и печаль, с Днем независимости.

Мы и впредь будем развивать наши отношения, сформированные на основе принципа "Одна нация — два государства", в соответствии с нашей общей историей, крепким братством и взаимным сотрудничеством.

С Днем независимости!», — говорится в публикации.