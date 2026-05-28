Государство-победитель. Азербайджан отмечает День независимости

Сегодня азербайджанский народ с чувством гордости и патриотизма отмечает национальный праздник — День независимости.

Именно в Азербайджане 28 мая 1918 года была провозглашена первая демократическая республика на всем мусульманском Востоке. Это историческое событие стало ярким результатом устремлений азербайджанского народа к свободе, независимости и собственной государственности.

Несмотря на недолгий период существования, Азербайджанская Демократическая Республика оставила неизгладимый след в истории. Само провозглашение АДР и ее многогранная деятельность стали воплощением свободолюбивых идеалов нашего народа.

Отцы-основатели АДР, посвятившие свою жизнь служению Родине, навечно вписали свои имена в историю независимого Азербайджана. Благодаря их деятельности был достигнут большой прогресс во многих сферах. Молодой республике многое удалось сделать — был принят трехцветный Государственный флаг Азербайджана, учреждено Азербайджанское гражданство, сформирована Национальная армия, во всех учебных заведениях был принят родной язык. АДР провела широкие экономические, политические и демократические реформы, обеспечила всем гражданам, проживающим в ее границах, полные гражданские и политические права, независимо от их этнического происхождения, религии, пола. Было принято более 200 прогрессивных законов, что свидетельствовало о стремлении построить современное сильное государство, где азербайджанский народ мог бы жить свободно и достойно.

Всего за 23 месяца своего существования АДР оставила глубокий след в истории национальной государственности. Одним из самых выдающихся достижений стало предоставление женщинам избирательного права уже в 1919 году — значительно раньше, чем во многих странах мира. По инициативе правительства талантливая молодежь направлялась на обучение в ведущие университеты мира, а в Азербайджане был основан первый Государственный университет.

Азербайджанская Демократическая Республика установила дипломатические отношения со многими государствами мира и получила де-факто признание на Парижской мирной конференции.

Однако молодую республику ждали тяжелые испытания. Стратегически важное географическое положение и нефтяные ресурсы Баку стали одной из основных мишеней Советской России — в конце апреля 1920 года части XI Красной Армии, перейдя границы Азербайджана, начали оккупацию республики и 28 апреля вошли в Баку. Республика пала, Флаг, поднятый в 1918 году, в 1920 году был опущен…

Лишь спустя 71 год, 18 октября 1991 года, наш священный Флаг вновь был поднят благодаря воле азербайджанского народа и исторической миссии общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно по его инициативе флаг Азербайджанской Демократической Республики был вновь утвержден как Государственный флаг Азербайджана.

С тех пор Азербайджан уверенно идет по пути развития и процветания. Наша страна значительно укрепила свои позиции в политической, экономической и военной сферах, заслужив высокий международный авторитет. Сегодня Азербайджан известен во всем мире как пространство мира, дружбы, толерантности.

Единство народа и государства, вера в справедливость и любовь к Родине стали основой великой Победы Азербайджана в Отечественной войне, полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страны. Сегодня трехцветный флаг Азербайджана, впервые поднятый в 1918 году, с гордостью развевается на всех освобожденных землях нашей страны.

Высокую оценку исторической роли АДР дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Мы по праву гордимся тем, что эту республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ — великий, свободолюбивый и прогрессивный народ».

Современный Азербайджан — достойный правопреемник Азербайджанской Демократической Республики, вновь и вновь доказывает, что независимость является нашим величайшим национальным достоянием.

Сегодня мы живем в свободном, сильном и независимом Азербайджане. И священный долг нынешнего и будущих поколений — беречь, защищать и укреплять нашу независимость, о которой мечтали и за которую боролись отцы-основатели АДР.