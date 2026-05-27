Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

First News Media23:00 - Сегодня
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не делать поспешных выводов после ухода фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко — в сборную Азербайджана.

«Ребенку 13 лет, понятное дело, что это не только его решение. Это решение его родителей, которые несут за него полную ответственность до его совершеннолетия. Я не знаю, как у него сложится карьера в Азербайджане, более того, я на этот вопрос не ответила бы, если он оставался выступать за Московскую область», — указала она.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

